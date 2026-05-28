L’Iran ha annunciato di aver abbattuto un drone statunitense entrato nello spazio aereo del paese. L’incidente è avvenuto questa mattina, con il drone che si trovava sopra una zona strategica del territorio iraniano. Le autorità iraniane hanno diffuso immagini del velivolo caduto, mentre gli Stati Uniti non hanno ancora commentato ufficialmente l’accaduto. La tensione tra i due paesi si mantiene alta da settimane.

Povera America in balia di Trump e dei pasdaran, è la considerazione che rimbalza fra le capitali europee e dei paesi occidentali. Impantanata in tutto, in negoziati impossibili, nel labirinto dello stretto di Hormuz, nell’effetto domino dell’economia mondiale, l’amministrazione americana e il Pentagono attendono da settimane una decisione del tycoon: attaccare o siglare un accordicchio con Teheran, che lascia irrisolta la questione nucleare e riapre con molte incognite Hormuz? Una farsa che farebbe cantare vittoria agli ayatollah. Più indeciso del solito, Trump ha autorizzato, per la seconda volta in tre giorni, soltanto dei raid per distruggere questa volta una base iraniana nei pressi di Bandar Abbas utilizzata per lanciare droni sullo stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’Iran e la guerra inconclusa di Trump. L’analisi di D’Anna

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Guerra in Iran, Donald Trump annuncia una tregua di due settimane

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