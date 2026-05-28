L’Inter ha deciso di blindare Alessandro Bastoni per la prossima stagione, mentre Yann Bisseck potrebbe essere ceduto per 40 milioni di euro. La società sta valutando la possibilità di mettere sul mercato il difensore, anche se non sono stati ancora definiti i dettagli dell’operazione. La strategia riguarda principalmente il reparto difensivo, con l’obiettivo di rafforzare la rosa attraverso eventuali acquisti o cessioni. La decisione su Bisseck dipende dalle trattative in corso.

L’ Inter ha definito le prime strategie per il reparto difensivo in vista della prossima stagione, blindando Alessandro Bastoni ma aprendo alla possibile cessione di Yann Bisseck. Come rivelato nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il presidente Giuseppe Marotta ha virtualmente tolto dal mercato il centrale della Nazionale italiana, nonostante i recenti passaggi a vuoto sul terreno di gioco e i vecchi accostamenti al Barcellona. Al suo posto, la dirigenza nerazzurra ha individuato nel difensore tedesco il profilo ideale per realizzare una cospicua plusvalenza finanziaria, fissando il prezzo di partenza del suo cartellino a una cifra non inferiore ai 40 milioni di euro. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - L’Inter blinda Bastoni ma pianifica il grande sacrificio: Yann Bisseck sul mercato per 40 milioni

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