Calciomercato Inter la nuova difesa? Yann Bisseck sarà uno dei pilastri

Da ilprimatonazionale.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l'ultima stagione, sono stati registrati diversi episodi legati all’utilizzo del VAR, con decisioni che hanno influenzato l’andamento delle partite. In alcuni casi, sono stati concessi rigori dopo lunghe revisioni, mentre in altri sono stati negati in modo rapido. Questi episodi hanno suscitato discussioni tra addetti ai lavori e tifosi, evidenziando le criticità legate all’applicazione della tecnologia in campo. Nel frattempo, il club ha annunciato l’arrivo di Yann Bisseck come parte del rinnovamento difensivo.

Un passo indietro lungo un anno solare. Rigori (a favore) frettolosamente non dati e massime punizioni – contro – concessi dopo lunghe, lunghissime revisioni al Var. Nella ventina di giorni che hanno separato il 27 aprile 2025 dal successivo 18 maggio è stato sfortunato protagonista di due episodi che hanno Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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