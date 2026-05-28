Linda Perry ha dichiarato di voler lavorare con Madonna, proponendo di produrre un suo nuovo album. Ha commentato che la cantante segue le mode e cerca di competere con artisti come Charli XCX, aggiungendo che vorrebbe lavorare sulla sua voce senza usare autotune. Perry ha anche condiviso alcune riflessioni sulle recenti produzioni di Madonna, senza entrare nei dettagli. La proposta di collaborazione è stata espressa in un contesto di interesse professionale.

Linda Perry ha espresso il desiderio di produrre un disco per Madonna, e dato la sua visione sulla collaborazione ed al tempo stesso ragionato sulle ultime produzioni della Regina Del Pop. La frontwoman delle 4 Non Blondes, è stata intervistata da Consequence, indicando la volontà di realizzare un album con la popstar, aggiungendo che ciò era dovuto al fatto che riteneva che le recenti produzioni dell’icona del pop fossero scadenti: “Ha insegnato alle donne a essere forti e a rimanere se stesse, e adoro il modo in cui ha sempre saputo rinnovare il suo sound. Ogni disco aveva un suono diverso. Insomma, è una pioniera. È una leader.” Nel corso... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Linda Perry ha un desiderio, collaborare con Madonna: “Segue le mode, cerca di competere con Charli XCX, lavorerei sulla sua voce senza autotune”

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