Mi piacerebbe portarla in studio darle un paio di schiaffi e dirle | ‘Svegliati Torna a essere Madonna’! Cerca di competere con Charli XCX sembra debole | parla Linda Perry

Da ilfattoquotidiano.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Linda Perry ha commentato pubblicamente la cantante, dicendo che vorrebbe portarla in studio per scuoterla e convincerla a tornare a essere quella di prima. Ha aggiunto che, a suo avviso, Madonna sembra cercare di competere con Charli XCX, ma appare debole. Intanto, è atteso il rilascio del suo nuovo album, “Confessions II”, previsto per il 3 luglio, dopo sette anni dall’ultimo lavoro.

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C’è grande attesa per Madonna perché pubblicherà il suo primo album in sette anni, “Confessions II” (il sequel di “Confessions on a Dance Floor” del 2005), il 3 luglio. C’è chi però ha le idee chiare sul percorso musicale-artistico dell’artista. Ma la cantautrice e produttrice Linda Perry in una intervista a Consequence of Sound ha voluto dire la sua sul percorso artistico-musicale della celebre collega Perry vorrebbe collaborare con Madonna ma con un obbiettivo preciso: “Ultimamente, ho la sensazione che stia seguendo la massa. Segue le tendenze. Cerca di competere con Charli XCX e altre. Tutto in lei mi sembra debole, non potente. È una delle più grandi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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