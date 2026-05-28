Nel Libano, l'esercito israeliano ha condotto raid su Beirut, colpendo 135 obiettivi in 24 ore. Le operazioni militari sono state confermate dalle autorità israeliane e hanno coinvolto diverse zone della capitale. Non sono stati forniti dettagli sui danni o sui feriti. La situazione nel Paese rimane tesa, con continui scontri e tensioni tra le parti coinvolte.

In Medio Oriente si infiamma il fronte del Libano: raid israeliani su Beirut colpiscono 135 obiettivi in 24 ore. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Libano in fiamme, raid israeliani su Beirut

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