Libano in fiamme raid israeliani su Beirut
Nel Libano, l'esercito israeliano ha condotto raid su Beirut, colpendo 135 obiettivi in 24 ore. Le operazioni militari sono state confermate dalle autorità israeliane e hanno coinvolto diverse zone della capitale. Non sono stati forniti dettagli sui danni o sui feriti. La situazione nel Paese rimane tesa, con continui scontri e tensioni tra le parti coinvolte.
In Medio Oriente si infiamma il fronte del Libano: raid israeliani su Beirut colpiscono 135 obiettivi in 24 ore. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Libano in fiamme, raid israeliani su Beirut
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