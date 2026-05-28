Libano come la guerra penetra nell’umanitarismo occidentale

Un raid israeliano in Libano ha provocato almeno 15 morti e numerosi feriti, secondo fonti locali. L’attacco ha distrutto una casa nel sud del paese. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per estrarre i sopravvissuti tra le macerie. La regione continua a essere colpita da bombardamenti intensi, mentre le autorità libanesi segnalano un’escalation nel conflitto. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle cause dell’attacco.

Negli ultimi anni il settore degli aiuti umanitari internazionali in Libano sta attraversando una trasformazione profonda, nel contesto degli attacchi israeliani iniziati nell’autunno del 2023 e inseriti in una storia politica segnata sin dal 1978, con l’Operazione Litani e l’avvio dell’occupazione militare del sud del Paese. Non si tratta soltanto di una crisi di finanziamenti o di adattamenti operativi. È la struttura relazionale e morale del sistema umanitario – chi è più esposto alla violenza, chi può partire e chi è costretto a restare – a essere rimodellata dalla guerra. STORICAMENTE, l’umanitarismo internazionale ha operato mantenendo una distanza fisica, morale ed economica dalle popolazioni assistite in contesti considerati insicuri. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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Si intensifica la guerra in Libano, colpito centro di Beirut

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