L’evento Milano Footbal Cup di scena all’Arena Parte dell’incasso per Crans Montana

La finale della Milano Football Cup si svolgerà questa sera alle 21 all’Arena Civica, con le squadre di Cardano e Cremona Zappa. Parte dell’incasso dell’evento sarà devoluto a Crans Montana.

Saranno Cardano e Cremona Zappa gli istituti protagonisti della finale della Milano Football Cup, di scena questa sera alle 21 all’Arena Civica. L’ultimo atto del torneo a 11, dedicato ai licei milanesi, si aprirà con un minuto di silenzio dedicato alle vittime di Crans Montana e parte dell’incasso ricavato dai biglietti verrà devoluto proprio alle associazioni che si occupano di sostenere le famiglie. L’anno scorso, a presentare l’evento a bordo campo, era presente anche una vecchia gloria del campionato italiano, il brasiliano Hernanes, visto in Italia con Lazio, Inter e Juventus. Lo stesso dovrebbe accadere quest’oggi con un protagonista che i ragazzi scopriranno all’Arena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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