L’estate senza Tetto del mondo Pericolo frane parte il cantiere Chiuso il sentiero di accesso

Da luglio a settembre il sentiero di accesso al Tetto del Mondo, uno dei punti panoramici più noti nel Parco San Bartolo, sarà chiuso. La decisione è stata presa a causa del rischio di frane, che ha portato all'avvio dei lavori di messa in sicurezza. Durante questo periodo, il percorso sarà inaccessibile a escursionisti e visitatori. La chiusura riguarda la zona che offre viste panoramiche sulla zona circostante. I lavori di cantiere sono stati programmati per garantire la sicurezza futura.

Quella alle porte sarà un’estate senza “ Tetto del mondo “. Uno dei punti panoramici più belli all’interno del Parco San Bartolo sarà infatti interdetto, all’escursionismo e al semplice turismo, da luglio a settembre. Perché? Per una buona, anzi ottima ragione: mettere in sicurezza un tratto di sentiero – trafficatissimo proprio da chi ha il Tetto del mondo come destinazione o tappa – oggi minacciato dal movimento franoso sottostante. Della bontà dell’operazione utile alla salvaguardia della falesia su cui il belvedere poggia è convinto anche il ristoratore Daniele Patti, legittimo proprietario di quell’area estesa all’interno del Parco che comprende anche il “Tetto del mondo“. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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