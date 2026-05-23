L’Erede su Canale 5 | la dizi turca che debutta il 29 maggio

Venerdì 29 maggio debutta su Canale 5 in prima serata la serie turca L’Erede. La produzione, che sarà trasmessa per la prima volta in Italia, si concentra su una trama ricca di conflitti, passioni e dinamiche familiari intense. La serie si propone di catturare l’attenzione degli spettatori con una narrazione coinvolgente e personaggi complessi.

Venerdì 29 maggio, in prima serata su Canale 5, debutta in prima TV assoluta L’Erede, la nuova serie turca che promette di tenere incollati allo schermo con una storia ricca di conflitti, passioni e dinamiche familiari esplosive. Il titolo originale è Halef: Köklerin Ça?r?s?, che si traduce letteralmente con “Il richiamo delle radici”, e già questo dice molto sull’anima profonda della serie. La storia di Serhat, diviso tra due mondi. Al centro della narrazione c’è Serhat, un affermato chirurgo che ha costruito la sua vita a Istanbul, lontano dalla famiglia d’origine e dalle tradizioni di Urfa, città del sud-est della Turchia dove convivono curdi, turchi, turkmeni e arabi. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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