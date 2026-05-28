Un crescente numero di giovani in Francia si avvicina al catecumenato, mentre si osserva una sfida tra fede e crisi dell’Occidente. La tecnologia viene considerata come uno strumento per rispondere alle domande esistenziali dei giovani. La Chiesa analizza come le piattaforme digitali possano facilitare il dialogo e l’educazione religiosa. Nel frattempo, si registra un aumento di persone che si preparano al battesimo in alcuni paesi europei, in un contesto di diminuzione delle vocazioni tradizionali.

? Punti chiave Come può la tecnologia rispondere alle domande esistenziali dei giovani?. Perché il numero di catecumeni cresce in paesi come la Francia?. Cosa deve cambiare nelle parrocchie per accogliere i nuovi credenti?. Come può la Chiesa evitare di svuotare il messaggio cristiano?.? In Breve Riferimenti a Giovanni Paolo II e al testo di Benedetto XVI del 2005.. Prossimo concistoro di fine giugno per approfondire l'evangelizzazione.. Crescita battesimi in Francia, Gran Bretagna e paesi scandinavi.. Leone XIV nato nel 1986 in Friuli con studi a Padova.. Durante la sessione plenaria del dicastero per l’Evangelizzazione avvenuta ieri mattina, il Pontefice Leone XIV ha affrontato il tema della crisi della fede e della necessità di rinnovare la missione evangelica nelle società occidentali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Leone XIV: la sfida della fede tra crisi dell’Occidente e giovani

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Pope Leo XIV Exposes a Silent Spiritual Danger Growing Inside the Church

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