L’ecosistema di Dreame si espande oltre la pulizia del pavimento

Dreame Technology ha presentato a Chantilly, in Francia, una nuova linea di prodotti per la casa smart. La novità riguarda un'espansione dell’ecosistema oltre i robot aspirapolvere, includendo dispositivi per la gestione domestica. L’azienda ha annunciato ufficialmente il lancio di questa gamma durante un evento dedicato. La nuova offerta mira a coprire più aspetti della domotica, ampliando così la presenza nel settore delle soluzioni intelligenti per la casa.

(Adnkronos) – In occasione di un evento a Chantilly, in Francia, Dreame Technology ha annunciato il lancio di una vasta gamma di prodotti per la casa smart, segnando un'espansione strategica oltre il segmento dei tradizionali robot aspirapolvere. Le novità coprono diverse categorie merceologiche, introducendo soluzioni per la pulizia verticale, la refrigerazione alimentare e la gestione. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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