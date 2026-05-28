Le tendenze bijoux per l’estate 2026 si distinguono per uno stile che richiama il sole, la salsedine e la libertà. I gioielli sono caratterizzati da un design spontaneo e sensoriale, con un’atmosfera quasi escapista. Questa estetica si differenzia dal tradizionale portagioie, puntando su pezzi originali e distintivi. Le creazioni si ispirano a temi estivi e naturali, offrendo un look che evoca il relax e la leggerezza della stagione calda.

S pontanea, sensoriale, quasi escapista. L’originale estetica dei gioielli estivi 2026 esula dal resto del portagioie. Non semplici accessori, ma dettagli capaci di trasportarci immediatamente altrove. In questa bella stagione sembrano provenire da mercatini sul mare, evocare il rumore delle onde e i paesaggi di terre lontane. Conchiglie mania, il trend dell’estate che conquista borse e gioielli X Leggi anche › Fashion Issue Gioielli: Suggestioni in bella mostra È da questo immaginario vacanziero che nascono le tendenze bijoux dell’estate 2026, avvistate direttamente sulle passerelle. Tra una collana di perline colorate e una di conchiglie, bracciali dai richiami marini e orecchini artigianali dalle suggestioni etniche: gioielli da mettere in valigia, certo, ma da provare prima ancora in città. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Le tendenze bijoux che sanno di sole, salsedine e libertà

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