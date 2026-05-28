Le giocatrici e i giocatori del Liverpool si sono recentemente sottoposti a una sessione fotografica realizzata in collaborazione con Tommy Hilfiger. L’evento si è svolto prima dell’inizio dei Mondiali, mentre il team si preparava per la competizione internazionale. Non è stato specificato se la sessione abbia coinvolto anche i membri della squadra maschile o femminile. La fotografa ha documentato l’ultimo allenamento visivo prima della partenza per il torneo.

Anche se i campionati di calcio sono finiti da qualche giorno e l’intero movimento si sta preparando all’inizio dei Mondiali, il Liverpool ha fatto un'ultima sgambata su un set fotografico. L’occasione è la nuova campagna di Tommy Hilfiger con protagonisti alcuni dei giocatori allenati da Arne Slot. Fotografati dall’obiettivo di Alisdair McLellan, ognuno di loro ha scelto di utilizzare lo stile preppy di Tommy Hilfiger in modo diverso, scegliendo alcuni dei capi che fanno parte della collezione Summer 2026. Alexander Isak Cody Gakpo Ryan Gravenberch Dominik Szobozlai Giovanni Leoni Ibrahima Konaté Dominik Szoboszlai e Cody Gakpo hanno optato per il tailoring con un blazer in lino, mentre Alexis Mac Allister e Alexander Isak hanno preferito uno stile più essenziale con la celebre polo a trecce abbinata a dei chino. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Le star del Liverpool si sono preparate ai Mondiali insieme a Tommy Hilfiger

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