Le soluzioni energetiche di Trieste in un forum a Roma | Per Porto vivo una centrale unica di teleriscaldamento sul mare

Durante un forum a Roma, si è parlato di un progetto per il porto di Trieste: la creazione di una centrale unica di teleriscaldamento sul mare. Il piano include anche la riqualificazione del sistema energetico portuale, con lavori di elettrificazione delle banchine per le navi e l’installazione di stazioni di ricarica per auto elettriche. Sono previsti interventi per le pompe di calore di edifici pubblici e strutture sportive.

La riqualificazione del sistema energetico del porto, compresi i lavori per l'elettrificazione delle banchine anche a servizio delle navi bianche; le richieste di energia per le pompe di calore di palestre, scuole ed edifici; le stazioni di ricarica per le auto elettriche; ma soprattutto il nuovo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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