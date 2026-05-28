Le serie tv e i film che tutti guarderemo su Netflix a luglio 2026

A luglio 2026, Netflix lancerà nuove serie e farà ritorno a titoli molto amati dal pubblico. Tra le novità in arrivo ci sono produzioni originali e sequel di successi passati. La piattaforma ha annunciato anche il debutto di alcune stagioni di serie già note, mentre altri titoli storici saranno disponibili per la prima volta. La programmazione estiva si presenta ricca di contenuti molto attesi dagli utenti.

Cosa vedremo su Netflix quest'estate? Quali sono le serie tv e i film più attesi di luglio 2026? Beh, questo è un mese molto importante per la piattaforma di streaming che vedrà il debutto di nuove serie ma anche il grande ritorno di titoli amatissimi dal pubblico.Ecco quali sono le serie tv e i. 🔗 Leggi su Today.it

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5 SERIE TV IMPERDIBILI SU NETFLIX NEL 2026

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