A Firenze, Cairo ha annunciato lo stop di un programma televisivo, citando motivazioni legate a costi e ascolti, anche se i dati non lo confermavano. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti o sulle ragioni reali dietro la decisione. La scelta è stata attribuita a un cambio editoriale, ma non sono state indicate ulteriori motivazioni ufficiali o implicazioni sui mandanti.

FIRENZE "Cairo non parlò di motivi legati ai contenuti, la motivazione ufficiale fu quella dei costi e i dati degli ascolti, anche se i numeri lo smentivano. Ma la modalità con cui venne fermata la trasmissione di Giletti non stava nell’ordine normale delle cose: non ho mai visto una trasmissione stoppata senza una motivazione clamorosa". Così l’attuale ministro del turismo Gianmarco Mazzi ha raccontato ai giudici del tribunale di Firenze la ricostruzione delle modalità con cui, nell’aprile 2023, l’editore di La7 comunicò l’interruzione di “ Non è l’Arena “ e il mancato rinnovo del contratto al giornalista Massimo Giletti che sarebbe scaduto il luglio successivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le ombre dei mandanti: "Giletti, uno stop mai visto. Ma per cambio editoriale"

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