Arezzo, un giovane è stato multato con un verbale di 29 euro per aver guidato una macchinina, ritenuta dal personale non un motorino. La sanzione è stata applicata dopo un controllo delle forze dell'ordine, che ha verificato la differenza tra i due veicoli. La multa è stata notificata al conducente, che ha ricevuto il verbale direttamente sul luogo dell’accertamento. La vicenda ha suscitato discussioni sui social locali.

Ogni tanto la redazione dell’Ortica entra nei gruppi Facebook aretini per osservare da vicino i dibattiti che animano la città. Non per stabilire chi abbia ragione, ma per raccontare come un problema reale si trasformi, commento dopo commento, in uno specchio perfetto degli umori aretini. Oggi è toccato alle “macchinine” parcheggiate negli stalli dei motorini: multe, regole sconosciute, accuse di “fare cassa”, monopattini extraterrestri, nostalgici del vecchio Cinquino e cittadini convinti che ad Arezzo le norme si scoprano solo tramite verbale. Il risultato è il solito capolavoro urbanistico locale: i parcheggi arriveranno “nel tempo”, le contravvenzioni invece sono già puntualissime. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Le macchinine? Non sono motorini. Ad Arezzo lo scoprono direttamente col verbale da 29 euro

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