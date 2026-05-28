Lavarsi le mani sembra banale | per loro è valso il podio nazionale
Un gesto quotidiano come lavarsi le mani si è piazzato in cima alla classifica tra le pratiche più adottate a livello nazionale. Nonostante sembri un gesto semplice e scontato, viene eseguito frequentemente e senza particolare attenzione, spesso di corsa. La sua diffusione è stata rilevata attraverso uno studio che ha analizzato le abitudini di igiene personale tra diverse fasce di popolazione. I dati indicano che questa pratica è ormai consolidata come parte della routine quotidiana di molte persone.
C’è un gesto che sembra così normale da diventare quasi invisibile. Lo si fa ogni giorno, spesso di fretta, senza pensarci troppo. Eppure, in un reparto, in un ambulatorio, in qualunque luogo di cura, lavarsi le mani può fare la differenza tra proteggere una persona fragile e metterla a rischio. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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