Lavarsi le mani sembra banale | per loro è valso il podio nazionale

Notizia in breve

Un gesto quotidiano come lavarsi le mani si è piazzato in cima alla classifica tra le pratiche più adottate a livello nazionale. Nonostante sembri un gesto semplice e scontato, viene eseguito frequentemente e senza particolare attenzione, spesso di corsa. La sua diffusione è stata rilevata attraverso uno studio che ha analizzato le abitudini di igiene personale tra diverse fasce di popolazione. I dati indicano che questa pratica è ormai consolidata come parte della routine quotidiana di molte persone.