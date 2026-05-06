Un ospedale pediatrico di Firenze ha avviato una campagna informativa rivolta ai visitatori e ai pazienti riguardo all'importanza di lavarsi le mani. L'obiettivo è sensibilizzare sulla prevenzione delle infezioni e dei virus attraverso pratiche di igiene personale. La campagna è partita il 6 maggio 2026 e si svolge nelle aree interne della struttura ospedaliera.

Firenze, 6 maggio 2026 – All'ospedale pediatrico fiorentino Meyer parte la nuova campagna informativa sull'importanza di lavarsi le mani, per prevenire infezioni o virus. Un gesto semplice che può essere decisivo, perché lavarsi le mani significa far calare di molto le possibilità di contrarre un virus. La nuova campagna ha il titolo "È tutto nelle tue mani. Un piccolo gesto per proteggere tutti”. Ad accompagnare la campagna, si spiega in una nota, un video che vede protagonisti cinque bambini e un'infermiera del Meyer. Immersi nell'atmosfera simpatica e accogliente del Family Center dell'ospedale, si confrontano sulla corretta igiene delle mani: sollecitato dalle domande dell'infermiera, il gruppo arriva a spiegare in modo semplice e molto pratico come, quando e per quanto vanno lavate.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dall’ospedale Meyer parte la campagna sull’importanza di lavarsi le mani

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