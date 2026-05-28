L’autismo raccontato all’Istituto di Agazzi con un mosaico
Il 27 maggio 2026, all’Istituto di Agazzi si è tenuto un evento dedicato alla presentazione di un mosaico di testimonianze, riflessioni e vissuti sull’autismo. L’iniziativa ha coinvolto persone con diagnosi di autismo, familiari e operatori, che hanno condiviso le proprie esperienze attraverso parole e immagini. Non sono stati riportati interventi pubblici o dati statistici, ma si è trattato di un momento di condivisione di storie personali e di rappresentazioni artistiche.
Arezzo, 27 maggio 2026 – Una raccolta di testimonianze, riflessioni e vissuti per raccontare l’autismo. Il centro per l’età evolutiva Futurabile dell’Istituto di Agazzi ha coinvolto bambini, ragazzi, genitori e operatori nella realizzazione del “Mosaico dell’autismo”, invitando a una mobilitazione collettiva per restituire uno sguardo profondo su esperienze e relazioni collegate ai disturbi dello spettro autistico attraverso parole, disegni e poesie. La volontà, infatti, era di favorire maggiore consapevolezza e comprensione su questa specifica condizione, con i singoli contributi che verranno uniti in una pubblicazione volta a promuovere una cultura dell’inclusione, dell’accoglienza, della conoscenza e del rispetto di ogni individualità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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