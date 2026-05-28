L’autismo raccontato all’Istituto di Agazzi con un mosaico

Notizia in breve

Il 27 maggio 2026, all’Istituto di Agazzi si è tenuto un evento dedicato alla presentazione di un mosaico di testimonianze, riflessioni e vissuti sull’autismo. L’iniziativa ha coinvolto persone con diagnosi di autismo, familiari e operatori, che hanno condiviso le proprie esperienze attraverso parole e immagini. Non sono stati riportati interventi pubblici o dati statistici, ma si è trattato di un momento di condivisione di storie personali e di rappresentazioni artistiche.