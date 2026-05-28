L’asfalto è un disastro Interventi? Fatti metà
Le proteste dei residenti nel quartiere delle Pianazze si uniscono alle critiche sullo stato dell’asfalto, considerato molto deteriorato. Il consigliere comunale Andrea Montefiori aveva già presentato un’interpellanza sul tema il 5 gennaio scorso. La situazione ha suscitato attenzione tra i cittadini e le istituzioni, con richieste di interventi più rapidi e concreti. Finora, gli interventi sono stati ritenuti insufficienti, con lavori parziali o parzialmente completati.
Alle proteste dei residenti del quartiere delle Pianazze si affianca anche il consigliere comunale Andrea Montefiori, che sul tema aveva presentato un’interpellanza lo scorso 5 gennaio. "Ne abbiamo parlato soltanto all’ultimo consiglio comunale – spiega – ma non sono arrivate risposte concrete. Per esempio, sull’illuminazione pubblica mi è stato detto che non è vero che non funzioni (nonostante i residenti affermino il contrario), però non hanno spiegato il motivo per cui i lampioni continuano a restare spenti. E non sono stati dati chiarimenti neppure sull’asfaltatura". Secondo Montefiori, una delle criticità principali riguarda anche la sicurezza stradale: "In alcuni punti la segnaletica orizzontale è praticamente inesistente, soprattutto dove l’asfalto è più danneggiato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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