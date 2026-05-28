L’asfalto è un disastro Interventi? Fatti metà

Da lanazione.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le proteste dei residenti nel quartiere delle Pianazze si uniscono alle critiche sullo stato dell’asfalto, considerato molto deteriorato. Il consigliere comunale Andrea Montefiori aveva già presentato un’interpellanza sul tema il 5 gennaio scorso. La situazione ha suscitato attenzione tra i cittadini e le istituzioni, con richieste di interventi più rapidi e concreti. Finora, gli interventi sono stati ritenuti insufficienti, con lavori parziali o parzialmente completati.

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Alle proteste dei residenti del quartiere delle Pianazze si affianca anche il consigliere comunale Andrea Montefiori, che sul tema aveva presentato un’interpellanza lo scorso 5 gennaio. "Ne abbiamo parlato soltanto all’ultimo consiglio comunale – spiega – ma non sono arrivate risposte concrete. Per esempio, sull’illuminazione pubblica mi è stato detto che non è vero che non funzioni (nonostante i residenti affermino il contrario), però non hanno spiegato il motivo per cui i lampioni continuano a restare spenti. E non sono stati dati chiarimenti neppure sull’asfaltatura". Secondo Montefiori, una delle criticità principali riguarda anche la sicurezza stradale: "In alcuni punti la segnaletica orizzontale è praticamente inesistente, soprattutto dove l’asfalto è più danneggiato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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