Un uomo che si spacciava da finanziere ha tentato due volte di truffare persone, senza successo. Dopo aver già assunto le vesti di falsi carabinieri, avvocati e magistrati, il soggetto ha cercato di ingannare con un falso incarico da finanziere. Entrambe le volte i tentativi sono falliti, senza che l’individuo riuscisse a ottenere nulla. Le autorità stanno indagando sui casi di truffa e sui metodi utilizzati dal truffatore.

Dopo i finti carabinieri, avvocati e magistrati, ecco il finto finanziere. Truffatori scatenati. Ma a questo giro sono andati in bianco. Due tentativi di raggiro a distanza di qualche ora l’uno dall’altro ai danni di altrettanti poggibonsesi sono stati sventati dalla scaltrezza delle vittime designate, tra cui un cinquantenne che, per mettere in guardia altre persone da questo tipo di truffa, ha postato sui social quello che gli è capitato: "Ho ricevuto una telefonata risultata poi falsa da un tizio che si spacciava per maresciallo della Guardia di finanza di Siena – racconta – dicendomi che una targa intestata a me, apposta su una vettura rubata, aveva fatto tre rapine a Siena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’allarme truffe non si placa. Il finto finanziere ci prova due volte ma va in ‘bianco’

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