Domenica 14 giugno, alle 17, si svolge un laboratorio di pittura all'aperto presso via Olmo 44, ai piedi del salice “Faustin”. L’evento è aperto a tutti e si svolge in modo conviviale, con l’obiettivo di favorire il benessere attraverso l’arte. Il laboratorio si terrà in un contesto naturale, con l’obiettivo di creare un momento di rigenerazione per i partecipanti.

Domenica 14 Giugno dalle ore 17, ai piedi del maestoso salice “Faustin” in via Olmo 44 a Tribano, si terrà un laboratorio pittorico conviviale aperto a tutti, pensato come momento di rigenerazione e benessere attraverso l’arte.Un’esperienza all’insegna della condivisione e del tempo libero. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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Laboratorio Foglie e Animali dAutunno allo Spazio P Greco

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