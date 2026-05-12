Laboratorio di pittura
Un laboratorio di pittura all'aperto offre agli appassionati l'opportunità di dipingere all'aria aperta, concentrandosi sulla creazione di un'opera d'arte. Durante le sessioni, i partecipanti sono invitati a osservare attentamente il paesaggio circostante e a tradurre le impressioni sulla tela. L'iniziativa è aperta a chiunque voglia sperimentare tecniche e approcci diversi nel contesto di un'attività creativa condivisa.
Il laboratorio di pittura en plein air è un momento di riflessione sul mondo e sulla sua interpretazione, aperto a tutti gli appassionati, con lo scopo di realizzare al meglio un dipinto. L’attività prevede di realizzare un’opera con la pittura acrilica, riprendendo un soggetto dal vero, tratto.🔗 Leggi su Udinetoday.it
Laboratorio Artigianale pittura su tessuto
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