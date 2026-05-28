La Valtur Brindisi riparte dalla conferma di Andrea Cinciarini

La società Valtur Brindisi ha confermato la presenza dell’atleta Andrea Cinciarini anche nella stagione 202627. La notizia è stata comunicata con soddisfazione, sottolineando la continuità nel roster per il prossimo anno sportivo. Cinciarini rimarrà quindi in squadra anche per la prossima stagione, proseguendo il suo impegno con il club. La conferma arriva in un momento di rinnovato entusiasmo per la squadra.

BRINDISI - La società Valtur Brindisi annuncia con soddisfazione che l'atleta Andrea Cinciarini sarà un giocatore biancoazzurro anche per la prossima stagione sportiva 202627. Sin dal primo suo giorno a Brindisi, il 27 agosto del 2025, Cincia ha messo al servizio della squadra e del club le. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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