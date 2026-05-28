La tradizione amorale della Spagna
Un uomo di 75 anni è stato arrestato con l’accusa di aver nascosto documenti e oggetti di valore appartenenti a una famiglia di origine spagnola. L’operazione è stata condotta dai carabinieri in una proprietà rurale, dove sono stati trovati vari beni, tra cui gioielli e documenti. L’indagine era partita dopo una denuncia di scomparsa. La procura ha disposto il sequestro dei beni e l’avvio di ulteriori accertamenti.
Paul Preston è sempre stato – per tutti coloro che non solo studiano ma amano la Spagna — la Spagna secolare, prima imperiale e dorata, poi quella di Ortega y Gasset che giunge sino a noi, non senza consentirci di ricordare sempre, del suo passato glorioso, l’immenso patrimonio artistico, letterario e pittorico. Nell’ultimo capolavoro del grande storico britannico, Paul Preston appunto, che non a caso s’intitola A People Betrayed, edito a Londra nel 2020 da William Collins, a parlare non sono le storie delle persone e dei grandi capolavori, ma il popolo spagnolo, sì, il popolo, di cui solo i grandi storici sanno raccontare. «Il popolo»,. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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