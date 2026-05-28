la tradizione amorale della spagna

Notizia in breve

Un uomo di 75 anni è stato arrestato con l’accusa di aver nascosto documenti e oggetti di valore appartenenti a una famiglia di origine spagnola. L’operazione è stata condotta dai carabinieri in una proprietà rurale, dove sono stati trovati vari beni, tra cui gioielli e documenti. L’indagine era partita dopo una denuncia di scomparsa. La procura ha disposto il sequestro dei beni e l’avvio di ulteriori accertamenti.