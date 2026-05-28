La tennista giapponese ha fatto discutere con il suo modo di vestirsi durante le competizioni. Dopo aver indossato un abito medusa agli Australian Open, si è presentata al Roland Garros con un completo nero. Successivamente, si è mostrata con un outfit scintillante, attirando l’attenzione non solo per le sue prestazioni sportive ma anche per le scelte di abbigliamento sul campo. La sua avventura nel mondo della moda sportiva ha suscitato commenti e reazioni tra avversarie e pubblico.

Da qualche anno, Naomi Osaka sta riscrivendo le regole dello stile sul campo. Dopo l’ abito medusa agli Australian Open, ha attirato l’attenzione al Roland Garros facendo l’ingresso vestita di nero, per poi rivelare un completino scintillante. Il look teatrale però non è piaciuto proprio a tutti: la sua avversaria, Laura Siegemund, ha espresso le sue riserve dopo il match. I due look di Naomi Osaka. Per il match del primo turno, la campionessa giapponese è entrata in campo sul campo Suzanne-Lenglen con una lunga gonna nera plissé e un corpetto ricamato. Lentamente ha tolto il corpetto rivelando un set color sabbia Nike tempestato di paillettes, con top smanicato e gonna a balze. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La tennista giapponese è famosa per il suo stile ricercato, che unisce sport e couture. La sua avversaria non la pensa così, e non è l'unica...

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Visiting Japan's Submerged Ghost Town that Suddenly Lost All Residents

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