La premier dell’Alberta ha annunciato un referendum consultivo per ottobre sulla possibile separazione dalla federazione canadese. La consultazione riguarda l’indipendenza della provincia e si svolgerà tra i cittadini locali. La decisione segue un dibattito interno sulla gestione delle risorse e dell’autonomia provinciale. Nessuna decisione definitiva è stata presa, e il risultato del voto non è vincolante. La provincia ha già in passato espresso desiderio di maggiore autonomia.

L’emittente britannica ha riferito che all’inizio di maggio un giudice aveva dichiarato illegittima la petizione perché non erano state consultate le comunità indigene della provincia, le cui terre sarebbero coinvolte in un’eventuale secessione dal Canada. Ma Smith, personalmente contraria all’indipendenza dell’Alberta, ha indetto comunque la consultazione sostenendo di voler rispettare la volontà popolare. “Il movimento separatista è guidato da Mitch Sylvestre, proprietario di un negozio di armi a Bonnyville, e da Jeffrey Rath, un avvocato di Calgary. Entrambi fanno parte del gruppo Alberta prosperity project, secondo cui la crescita economica della provincia è ostacolata dai governi liberali che si sono susseguiti a Ottawa”, ha riferito la Bbc. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - La provincia dell’Alberta potrebbe separarsi dal Canada?

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Could Alberta separate from Canada

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