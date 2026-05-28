Francisco Conceição, esterno portoghese della Juventus, ha pubblicamente chiesto scusa ai tifosi dopo la sconfitta in Champions League. Ha annunciato un accordo con la società per lavorare insieme al fine di migliorare le prestazioni della squadra. La sua dichiarazione è arrivata dopo la partita in cui la squadra è uscita dalla competizione. Non sono stati forniti dettagli sui termini dell’accordo o sui piani futuri. La società non ha rilasciato commenti ufficiali in merito.

L’esterno portoghese della Juventus Francisco Conceição ha rotto il silenzio dopo la mancata qualificazione del club alla prossima edizione della UEFA Champions League, indirizzando un lungo e accorato messaggio direttamente alla tifoseria bianconera attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram. Il calciatore lusitano ha voluto esprimere apertamente il profondo rammarico di tutto lo spogliatoio per una stagione sportiva che si è conclusa senza il raggiungimento dei traguardi prefissati dalla società all’inizio dell’anno, assumendosi la responsabilità del verdetto del campo ma tracciando contemporaneamente la rotta per un immediato riscatto agonistico a Torino. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - La promessa di Francisco Conceição infiamma la Juventus: scuse ai tifosi dopo il flop Champions e patto per il rilancio

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Nossa senhora Francisco Conceição ! Tenha piedade…

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