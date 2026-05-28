Una nuova funzione in fase di test consente all'assistente virtuale di analizzare file complessi come fogli di calcolo e testi lunghi. Questa funzione supera i limiti precedenti di copia e incolla e di screenshot. Le applicazioni di messaggistica stanno integrando sempre più strumenti di assistenza, con Meta AI che ha introdotto questa novità su WhatsApp.

L e applicazioni di messaggistica stanno diventando sempre più assistenti tuttofare. L’ultimo caso è quello di Meta AI su WhatsApp. Sull’applicazione per iPhone è partita infatti la sperimentazione di una nuova idea: permettere all’intelligenza artificiale di averla integrata, di leggere e capire i documenti interi. Meta firma l’accordo con Universal: ora la musica sarà anche su WhatsApp X Meta AI su Whatsapp: cosa vuol dire. Fino a questo momento, l’assistente di Meta era piuttosto limitato perché accettava solo frasi scritte a mano, immagini o filmati e, chi aveva bisogno di un aiuto su un testo lungo, doveva fare i salti mortali, copiando e incollando varie parti o facendo continuamente screenshot. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La nuova funzione in fase di test permetterà all'assistente virtuale di analizzare file complessi come i fogli di calcolo o i testi lunghi, superando i vecchi limiti del copia e incolla e degli screenshot

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