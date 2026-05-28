Il futuro della miscelazione potrebbe non coinvolgere più l’alcol come elemento indispensabile per costruire profondità, persistenza e complessità aromatica nel bicchiere. Una parte sempre più consistente della mixology ricerca altrove le materie prime con cui rivolgersi al consumatore, anche perché nel tempo sono cambiati (pure) il modo di bere e ciò che il pubblico si aspetta da un cocktail. Ai bartender capita di attingere al repertorio della botanica, dell’erboristeria e della profumeria per rispondere concretamente alle esigenze dei sober curious. Le persone che scelgono di ridurre il consumo di alcol per uno stile di vita più consapevole non rinunciano all’esperienza del bere. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La miscelazione botanica di Emanuele Balestra è una risposta alla tendenza no-alcohol

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