La Meloni vede il traguardo del Pnrr L’esecutivo è promosso il Piano no

Da laverita.info 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il governo italiano si è ufficialmente promosso per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con il premier che rivendica il primato nell’attuazione. Tuttavia, gli effetti concreti del Piano risultano ancora limitati. Sul fronte del Pnrr, le discussioni e le polemiche continuano a crescere, anche se il Paese si posiziona come protagonista a livello europeo. La situazione resta sotto osservazione, con attenzione rivolta ai risultati raggiunti finora.

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Anche sul Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, che vede l’Italia protagonista assoluta a livello europeo, le polemiche prendono quota. Certo, manca ormai solo un mese alla conclusione del programma europeo, che si chiuderà il 30 giugno, quando tutti i progetti e le riforme strutturali dovranno essere ultimati. L’ultima richiesta di pagamento alla Commissione Ue va presentata entro il 30 settembre, e con il 31 dicembre ci sarà la chiusura definitiva, con l’erogazione finale dei fondi. L’Italia ha giocato un ruolo da protagonista all’interno di questo programma e legittimamente il premier Giorgia Meloni ha rivendicato il lavoro straordinario fatto dal suo governo «per mettere a terra le risorse, gli investimenti e le riforme». 🔗 Leggi su Laverita.info

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