La filosofia della riforma elettorale | salvare la logica bipolare col premio di maggioranza

Roma, 28 maggio 2026 – Il dibattito sulla legge elettorale in Italia è la spia che lo spettro dell’ingovernabilità torna ad aggirarsi tra i palazzi del potere. L’attuale Rosatellum è un sistema misto tra collegi uninominali (un terzo) e riparto proporzionale (due terzi) che, per produrre un vincitore chiaro, presuppone l’esistenza di coalizioni ampie, polarizzate e distribuite in modo omogeneo sul territorio. Il rischio ‘larghe intese’ o governo tecnico. I sondaggi odierni descrivono però uno scenario diverso: un riavvicinamento tra centrodestra e centrosinistra, una redistribuzione dei pesi politici interni alle coalizioni – complice la crescita di nuovi attori come Vannacci – e una spaccatura geopolitica tra un Nord a trazione destra e un Sud orientato a sinistra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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