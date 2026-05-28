La filosofia della riforma elettorale | salvare la logica bipolare col premio di maggioranza
Il dibattito sulla legge elettorale in Italia si concentra sulla proposta di mantenere la logica bipolare attraverso l’assegnazione di un premio di maggioranza. La discussione riflette le preoccupazioni riguardo alla stabilità del governo e alla possibilità di ingovernabilità. La riforma mira a rafforzare il ruolo del partito o della coalizione vincente, garantendo maggiori strumenti per formare un esecutivo stabile. La questione resta al centro del confronto tra le forze politiche.
Roma, 28 maggio 2026 – Il dibattito sulla legge elettorale in Italia è la spia che lo spettro dell’ingovernabilità torna ad aggirarsi tra i palazzi del potere. L’attuale Rosatellum è un sistema misto tra collegi uninominali (un terzo) e riparto proporzionale (due terzi) che, per produrre un vincitore chiaro, presuppone l’esistenza di coalizioni ampie, polarizzate e distribuite in modo omogeneo sul territorio. Il rischio ‘larghe intese’ o governo tecnico. I sondaggi odierni descrivono però uno scenario diverso: un riavvicinamento tra centrodestra e centrosinistra, una redistribuzione dei pesi politici interni alle coalizioni – complice la crescita di nuovi attori come Vannacci – e una spaccatura geopolitica tra un Nord a trazione destra e un Sud orientato a sinistra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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