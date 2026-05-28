Un capolavoro di grande capacità descrittiva. L'opera, di notevole impatto emotivo, è una delle composizioni più alte e toccanti del repertorio classico Domenica31 maggiolaChiesa di San Paolo entro le MuraospiteràLa CreazionediJoseph Haydn. L’evento promosso dall’Opera in Roma, ha uno straordinario valore artistico e spirituale. L’esecuzione è affidata allaJuilliard415ed al coroYale Schola Cantorum. L’ensemble di strumenti d’epoca della celebreJuilliard Schooldi New York torna a Roma dopo quindici anni dal suo ultimo tour italiano. A dirigere il concerto, nel quale sarà presente anche ilQuartetto di solistidellaJuilliard School, saràGrete Pedersen, direttrice tra le più autorevoli della scena corale internazionale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - La Creazione di Joseph Haydn il 31 maggio

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Did Haydn go to the cinema!

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