La Lombardia si posiziona al primo posto tra le regioni italiane nella comunicazione sui social media, secondo una analisi recente. La regione ha pubblicato numerosi contenuti e aggiornamenti, ottenendo un alto coinvolgimento degli utenti. Anche il presidente della regione ha utilizzato frequentemente i canali social per comunicare con i cittadini. Tra le altre regioni, la comunicazione si distingue per l’attività costante e l’uso di piattaforme digitali.

AGI - La Lombardia è ancora la migliore tra le Regioni sul fronte della comunicazione istituzionale. Per il quinto anno consecutivo l'analisi che DeRev, società di strategia, comunicazione e marketing digitale, realizza per misurare l'efficacia sui social media di Regioni e presidenti di Regione, mostra un primo posto invariato, ma anche una testa di classifica molto compatta, con la Puglia che torna al secondo posto (dove era nel 2023) e il Friuli-Venezia Giulia che si affaccia al terzo posto con una progressione continua che, dal 2022 a oggi. In coda, troviamo sempre Molise, Calabria e Trentino-Alto Adige che, sebbene con piccole variazioni, nel 2026, mostrano storicamente una difficoltà comunicativa. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La comunicazione social di Regioni e presidenti, la Lombardia e Roberto Fico al primo posto

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Fico re dei social tra i presidenti di Regione: Risultato che fa piacere. Grazie anche a Fiorello - VIDEOEd è questo che sostieni quando scegli di aiutarci: un lavoro fatto di controlli, fonti, tempo e firme. Con due caffè al mese sostieni il nostro impegno e contribuisci a tenere in piedi ... napolitoday.it

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