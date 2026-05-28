La comunicazione social di Regioni e presidenti la Lombardia e Roberto Fico al primo posto
La Lombardia si posiziona al primo posto tra le regioni italiane nella comunicazione sui social media, secondo una analisi recente. La regione ha pubblicato numerosi contenuti e aggiornamenti, ottenendo un alto coinvolgimento degli utenti. Anche il presidente della regione ha utilizzato frequentemente i canali social per comunicare con i cittadini. Tra le altre regioni, la comunicazione si distingue per l’attività costante e l’uso di piattaforme digitali.
AGI - La Lombardia è ancora la migliore tra le Regioni sul fronte della comunicazione istituzionale. Per il quinto anno consecutivo l'analisi che DeRev, società di strategia, comunicazione e marketing digitale, realizza per misurare l'efficacia sui social media di Regioni e presidenti di Regione, mostra un primo posto invariato, ma anche una testa di classifica molto compatta, con la Puglia che torna al secondo posto (dove era nel 2023) e il Friuli-Venezia Giulia che si affaccia al terzo posto con una progressione continua che, dal 2022 a oggi. In coda, troviamo sempre Molise, Calabria e Trentino-Alto Adige che, sebbene con piccole variazioni, nel 2026, mostrano storicamente una difficoltà comunicativa. 🔗 Leggi su Agi.it
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