La Città Metropolitana di Napoli cerniera tra Europa e Mediterraneo

Notizia in breve

La Città Metropolitana di Napoli ha presentato il Piano Territoriale Metropolitano (PTM), focalizzato su sviluppo sostenibile e rilancio del territorio. La strategia mira a integrare le attività economiche, sociali e ambientali, promuovendo interventi in diverse aree urbane e rurali. Il documento definisce obiettivi per migliorare la mobilità, la qualità ambientale e le infrastrutture, con un’attenzione particolare alla tutela del patrimonio storico e naturale.