La Città Metropolitana di Napoli cerniera tra Europa e Mediterraneo
La Città Metropolitana di Napoli ha presentato il Piano Territoriale Metropolitano (PTM), focalizzato su sviluppo sostenibile e rilancio del territorio. La strategia mira a integrare le attività economiche, sociali e ambientali, promuovendo interventi in diverse aree urbane e rurali. Il documento definisce obiettivi per migliorare la mobilità, la qualità ambientale e le infrastrutture, con un’attenzione particolare alla tutela del patrimonio storico e naturale.
. Un modello di sviluppo economico fondato su innovazione, sostenibilità e qualità territoriale: un sistema produttivo più efficiente, resiliente e competitivo, capace di attrarre investimenti qualificati senza consumare nuovo suolo, trasformando il territorio metropolitano in un ambiente che genera valore nel lungo periodo rafforzando il ruolo internazionale della Città Metropolitana di Napoli nel Mediterraneo. È questa la visione del PTM, il Piano Territoriale Metropolitano della Città Metropolitana di Napoli, presentato questa mattina al Forum Metropolitano nell’ambito della procedura volta a giungere all’approvazione condivisa e partecipata del documento di pianificazione territoriale fondamentale dell’Ente di piazza Matteotti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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