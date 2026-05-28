La benzodiazepina la notte per locali l' incubo Stupro nello sgabuzzino ad Arezzo | cosa è successo

Notizia in breve

Un uomo è stato condannato a 9 anni di carcere per aver violentato una ragazza in uno sgabuzzino. L’episodio si è verificato ad Arezzo, e l’accusa ha portato a una sentenza definitiva. La vicenda ha attirato l’attenzione anche perché il fatto si è svolto in un contesto notturno, in locali della zona. La condanna arriva dopo un procedimento giudiziario che ha confermato le accuse di violenza sessuale.