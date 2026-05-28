La benzodiazepina la notte per locali l' incubo Stupro nello sgabuzzino ad Arezzo | cosa è successo
Un uomo è stato condannato a 9 anni di carcere per aver violentato una ragazza in uno sgabuzzino. L’episodio si è verificato ad Arezzo, e l’accusa ha portato a una sentenza definitiva. La vicenda ha attirato l’attenzione anche perché il fatto si è svolto in un contesto notturno, in locali della zona. La condanna arriva dopo un procedimento giudiziario che ha confermato le accuse di violenza sessuale.
E' stato condannato a 9 anni di reclusione. Su di lui pendeva un'accusa pesantissima: violenza sessuale su una ragazza. Un terribile episodio avvenuto nel maggio del 2024 quando la vittima, all'epoca ventenne, sporse denuncia alla Polizia raccontato di essere stata violentata al termine di una. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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