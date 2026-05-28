Kill Bill: The Whole Bloody Affair, diretto da Quentin Tarantino, sarà proiettato nei cinema italiani dal 28 maggio al 3 giugno. Il film combina i due volumi di Kill Bill in un’unica versione, della durata di 281 minuti. L’evento durerà sette giorni e rappresenta una riproposizione della pellicola in un’unica proiezione. La versione riunita di Kill Bill verrà distribuita come evento speciale in sala.

Kill Bill di Quentin Tarantino torna al cinema in un unico film. Kill Bill: The Whole Bloody Affair riunisce Volume 1 e Volume 2, per un’esperienza estrema di 281 minuti che arriva nelle sale italiane come evento di sette giorni, dal 28 maggio al 3 giugno. Quando uscì, nel 2003, avevo quattordici anni e i film a volte si vedevano al cinema, a volte invece arrivavano da altre strade. Tipo un DivX scaricato su eMule da qualcuno che aveva un fratello più grande, una connessione migliore, un computer lasciato acceso tutta la notte. La risoluzione era scarsa, l’audio ogni tanto fuori sincrono, ma faceva parte delle cose. Il primo Kill Bill l’ho visto così. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Kill Bill: The Whole Bloody Affair al cinema è un'esperienza estrema e un evento di portata generazionale

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Kill Bill: The Whole Bloody Affair - Movie Review

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Rilasciata una clip inedita di Kill Bill: The Whole Bloody Affair, al cinema da oggi fino al 3 giugno in un evento di 7 giorni. Nei 281 minuti si riuniscono il Vol 1 e il Vol 2 del film in versione integrale. Grazie @plaionpicturesit @Midnightfactoryit #TheWholeBloody x.com

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