Kfum Oslo-Tromso venerdì 29 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Da infobetting.com 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venerdì 29 maggio 2026 alle ore 19:00 si gioca la partita tra Kfum Oslo e Tromso, valida per l’undicesimo turno dell’Eliteserien norvegese. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, ma ancora non si conoscono i pronostici e le quote aggiornate. La sfida si svolge sul campo del Kfum Oslo, con le due squadre pronte a scendere in campo dopo le ultime partite disputate.

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Turno numero 11 di Eliteserien norvegese che vede il Tromso di Vik impegnato sul campo del Kfum Oslo.  I kaffa dopo un inizio di stagione al di sotto delle aspettative hanno deciso di affidarsi a Isnes, ex Stromsgodset, che torna ad allenare da queste parti a 4 anni di distanza dall’ultima volta. Esordio positivo con il 2 a 0 sul Rosenborg che permette di uscire. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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