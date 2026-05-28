Kfum Oslo-Tromso venerdì 29 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici
Venerdì 29 maggio 2026 alle ore 19:00 si gioca la partita tra Kfum Oslo e Tromso, valida per l’undicesimo turno dell’Eliteserien norvegese. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, ma ancora non si conoscono i pronostici e le quote aggiornate. La sfida si svolge sul campo del Kfum Oslo, con le due squadre pronte a scendere in campo dopo le ultime partite disputate.
Turno numero 11 di Eliteserien norvegese che vede il Tromso di Vik impegnato sul campo del Kfum Oslo. I kaffa dopo un inizio di stagione al di sotto delle aspettative hanno deciso di affidarsi a Isnes, ex Stromsgodset, che torna ad allenare da queste parti a 4 anni di distanza dall’ultima volta. Esordio positivo con il 2 a 0 sul Rosenborg che permette di uscire. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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