Kfum Oslo-Tromso venerdì 29 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Notizia in breve

Venerdì 29 maggio 2026 alle ore 19:00 si gioca la partita tra Kfum Oslo e Tromso, valida per l’undicesimo turno dell’Eliteserien norvegese. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, ma ancora non si conoscono i pronostici e le quote aggiornate. La sfida si svolge sul campo del Kfum Oslo, con le due squadre pronte a scendere in campo dopo le ultime partite disputate.