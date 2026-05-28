Kerim si avvicina a Y?ld?z

F orbidden Fruit torna stasera, giovedì 28 maggio su Canale 5, con una puntata annunciata alle 21:20 ma destinata, come ormai accade regolarmente dopo La Ruota della fortuna, a partire come sempre intorno alle 22:00. Quella in onda oggi è l’ultima puntata in prima serata di Forbidden Fruit, che dalla prossima settimana andrà in onda solo nel primo pomeriggio. E stasera, al centro della trama c’è la guerra nemmeno troppo sotterranea tra Ender e?ahika: nessuna delle due sembra intenzionata a fermarsi. Cosa vedere su Netflix a maggio 2026: film e serie da non perdere questo mese X Leggi anche ›?ahika avvelena Nadir e lo uccide: le anticipazioni della puntata di stasera di “Forbidden Fruit” Forbidden Fruit, anticipazioni puntata 28 maggio, trama episodio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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FORBIDDEN FRUIT ANTICIPAZIONI: Halit porta Yldz nella nuova villa e le fa LA proposta

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