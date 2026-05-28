Kamila chiude a Parma | protesta dei lavoratori dopo l’annuncio di 90 licenziamenti
Dopo l’annuncio della chiusura del magazzino di Parma prevista entro agosto e dei 90 licenziamenti, i lavoratori hanno organizzato due presidi nel centro cittadino, uno davanti alla Prefettura e l’altro davanti al Municipio. La protesta è stata immediata e ha coinvolto i dipendenti della struttura, che hanno voluto manifestare pubblicamente il loro dissenso. La decisione di chiudere il magazzino ha portato alla mobilitazione dei lavoratori, che hanno cercato di attirare l’attenzione sulle conseguenze occupazionali.
Dopo l’annuncio della chiusura del magazzino Kamila di Parma entro l’inizio di agosto e dei conseguenti 90 licenziamenti, la protesta dei lavoratori è arrivata nel centro della città con un doppio presidio davanti alla Prefettura e al Municipio.La mobilitazione, sostenuta dal sindacato Adl Cobas. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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