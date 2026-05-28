In casa Juventus, nessun giocatore è considerato incedibile, fatta eccezione per Yildiz, che rappresenta il primo elemento su cui si basa il progetto futuro della squadra. Questo dettaglio indica che altri membri della rosa potrebbero essere coinvolti in trasferimenti durante il mercato estivo. La società tiene aperte le possibilità di cessioni e acquisti, senza vincoli particolari, tranne appunto per il giovane talento su cui si concentrano le aspettative a lungo termine.

“Senza il gruzzolo Champions, bisognerà essere ancora più bravi”, Spalletti lo aveva annunciato. Mentre l’ad Comolli così si era espresso sul fronte mercato:“Vogliamo allestire una squadra forte, maforse dovremo cedere un giocatore in più, sostituendolo con un altro dello stesso livello“, senza escludere il ricorso agli svincolati. Ad oggi le variabili sono tante e poco prevedibili. La Juventus potrebbe salutare uno dei suo pezzi pregiati, se dovessero arrivare offerte importanti diventerebbe difficile declinarle, soprattuttodopo aver sfumato il piazzamento Champions. In casa bianconera nessuno è incedibile, fatta esclusione perYildiz, il primo mattone su cui si appoggerà il futurodella Juventus. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Juventus, un pezzo pregiato potrebbe partire: il punto sul mercato estivo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Juve Flash - Spalletti guiderà il mercato, Bremer può partire

Notizie e thread social correlati

Verstappen, il futuro è un rebus. Addio o pezzo pregiato del mercato? Top team alla finestra...L'olandese pilota di Formula 1 ha espresso il suo malcontento per le nuove regole del campionato e la difficoltà della sua monoposto a essere...

Mercato Juventus, servono 30 milioni di plusvalenze per il fair play finanziario: ecco chi potrebbe partireIl mercato della Juventus si concentra sulla necessità di realizzare almeno 30 milioni di euro di plusvalenze per rispettare le norme del fair play...

Temi più discussi: Anche Mascardi pezzo pregiato del mercato in uscita: ci pensano in Serie A; Mosie Kean pezzo pregiato del calciomercato estivo: le quote portano tutte ad un solo club; Juventus, caos Champions League: Le ultimissime di calciomercato; Spero di restare, ma l'OM deve fare cassa: Roma, perché Greenwood è un'occasione.

Bremer può lasciare davvero la Juventus: scelto il sostitutoLe strade del club bianconero e del centrale bianconero sembrano destinate a separarsi al termine della stagione ... calciomercato.it

Juventus, senza Champions tutti in vendita: Bremer, Thuram e Cambiaso sul mercato, e occhio a YildizLa Juventus senza Champions è costretta a vendere i pezzi pregiati: Bremer, Thuram, Conceicao e Cambiaso sul mercato, il Real Madrid su Yildiz ... sport.virgilio.it