John Grisham e Frances Mayes sono stati ospiti a Arezzo per presentare 'Cortona Hidden Treasures'. L'evento si è svolto il 28 maggio 2026, coinvolgendo i due autori in una conferenza pubblica. La presentazione ha attirato numerosi partecipanti, interessati alle novità del libro. Nessun dettaglio è stato fornito sulle tematiche trattate o sul contenuto specifico dell’opera.

Arezzo, 28 maggio 2026 – . Gli scrittori John Grisham e Frances Mayes sono stati tra gli ospiti della presentazione di 'Cortona Hidden Treasures', il nuovo progetto di comunicazione culturale e turistica promosso dall'associazione «Amici di Cortona». La presenza dei due celebri autori, da anni legati a Cortona e alla Toscana, ha dato ulteriore respiro internazionale all'iniziativa. In particolare Frances Mayes, autrice del celebre Under the Tuscan Sun, ha contribuito negli anni a far conoscere Cortona a milioni di lettori e visitatori nel mondo. Per Grisham è stata la prima uscita dopo aver comprato casa proprio a Cortona, raccontata anche in alcuni dei suoi bestseller, decidendo di vivere nel borgo aretino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - John Grisham e Frances Mayes per il lancio di 'Cortona Hidden treasures'

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: "L'uomo della pioggia", i romanzi di John Grisham al cinema funzionano sempre alla grande

Dal 5 al 7 giugno Cortona torna a trasformarsi nel palcoscenico diffuso della quarta edizione di Cortona ComicsDal 5 al 7 giugno, Cortona ospiterà la quarta edizione di Cortona Comics, un evento dedicato al mondo del fumetto e dell’illustrazione.

Temi più discussi: John Grisham e Frances Mayes per il lancio di 'Cortona Hidden Treasures'; Prima uscita pubblica per John Grisham; Grisham, passione Cortona. Gran ritorno in città. Bagno di folla in centro; Grisham e Mayes a Cortona per il lancio del progetto 'Hidden Treasures'.

John Grisham e Frances Mayes per il lancio di 'Cortona Hidden treasures'Arezzo, 28 maggio 2026 – John Grisham e Frances Mayes per il lancio di 'Cortona Hidden treasures'. Gli scrittori John Grisham e Frances Mayes sono stati tra gli ospiti della presentazione di 'Cortona ... lanazione.it

Prima uscita pubblica per John Grishama Cortona, da quando ha comprato casa nella città etrusca. Lo scrittore statunitense è intervenuto oggi alla presentazione del progetto Cortona Hidden Treasures nella sala del Consiglio comunale: si ... teletruria.it