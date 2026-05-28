John Grisham e Frances Mayes per il lancio di ' Cortona Hidden treasures'

Da lanazione.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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John Grisham e Frances Mayes sono stati ospiti a Arezzo per presentare 'Cortona Hidden Treasures'. L'evento si è svolto il 28 maggio 2026, coinvolgendo i due autori in una conferenza pubblica. La presentazione ha attirato numerosi partecipanti, interessati alle novità del libro. Nessun dettaglio è stato fornito sulle tematiche trattate o sul contenuto specifico dell’opera.

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Arezzo, 28 maggio 2026 – .   Gli scrittori John Grisham e Frances Mayes sono stati tra gli ospiti della presentazione di 'Cortona Hidden Treasures', il nuovo progetto di comunicazione culturale e turistica promosso dall'associazione «Amici di Cortona». La presenza dei due celebri autori, da anni legati a Cortona e alla Toscana, ha dato ulteriore respiro internazionale all'iniziativa. In particolare Frances Mayes, autrice del celebre Under the Tuscan Sun, ha contribuito negli anni a far conoscere Cortona a milioni di lettori e visitatori nel mondo. Per Grisham è stata la prima uscita dopo aver comprato casa proprio a Cortona, raccontata anche in alcuni dei suoi bestseller, decidendo di vivere nel borgo aretino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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