L' uomo della pioggia i romanzi di John Grisham al cinema funzionano sempre alla grande

L'UOMO DELLA PIOGGIA La 7 Cinema, ore 21.15. Con Matt Damon, Claire Danes e Danny De Vito. Regia di Francis Ford Coppola. Produzione Usa 1997. Durata: 2 ore e 15 minuti LA TRAMA Un giovane avvocato alle prime armi accetta di assumersi la causa contro una grande compagnia di assicurazione che s'è rifiutata di coprire un giovane assicurato affetto da un male incurabile. Nonostante la compagnia sfoderi una squadra di legali tra i più quotati del paese il giovane ha la meglio. PERCHÈ VEDERLO Perché i romanzi di John Grisham al cinema funzionano sempre alla grande. A maggior ragione in questo caso dove il regista è il grande Coppola che non perde occasione per sparare a zero contro il sistema sanitario americano (in realtà discutibilissimo).🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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