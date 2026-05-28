Vincenzo Italiano ha lasciato il suo incarico come allenatore del Bologna senza problemi, diventando un tecnico libero. La società ha già preparato lo champagne, probabilmente in vista di un possibile nuovo incarico o di festeggiare la sua partenza. La separazione tra l’allenatore e il club è stata rapida e senza complicazioni. Non sono stati comunicati dettagli riguardo alle motivazioni di questa decisione o ai piani futuri dell’allenatore.

Lo champagne era già in frigo e al Bologna hanno voluto festeggiare le ambizioni di Vincenzo Italiano. “Ponti d’oro!”, così sembra di aver udito dalle parti di Casteldebole. Nessun tipo di problema, ostacolo, bastone tra le ruote. Il Bologna e Italiano si sono separati senza il minimo intralcio. Italiano può andare incontro al Napoli, ad Aurelio De Laurentiis, ai tifosi che lo aspettano come il nuovo Guardiola. Al Bologna stanno festeggiando ancora di più, con tre milioni netti in meno da pagare e due stagioni che in Serie A sono state tutto sommato deludenti. Ma in bacheca hanno la storica e indimenticabile Coppa Italia vinta dal tecnico lo scorso anno, con i rossoblù che in semifinale hanno battuto l’Empoli e in finale il Milan di Conceiçao. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Italiano si è separato dal Bologna senza alcuna difficoltà: è un allenatore libero

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