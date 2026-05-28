Italia sotto la minaccia del meteo | allerta temporali e fenomeni estremi

Notizia in breve

Un fronte di temporali sta attraversando diverse regioni italiane, portando piogge intense e raffiche di vento forti. Le allerte meteo segnalano condizioni estreme e rischio di nubifragi, con alcuni territori già colpiti da allagamenti e danni a infrastrutture. Le autorità hanno emesso avvisi di allerta rossa e arancione, invitando alla prudenza e all’evacuazione di alcune zone a rischio. Nessuna informazione su vittime o feriti al momento.