Una donna di 32 anni di origine colombiana è stata adescata a Roma e portata in uno stabile abbandonato, dove è rimasta rinchiusa per tre giorni. Durante questo periodo, è stata vittima di violenze sessuali da parte di cinque uomini, che l’hanno stuprata a turno. La donna è stata soccorsa e portata in ospedale, mentre le forze dell’ordine hanno avviato indagini per ricostruire l’accaduto e identificare gli aggressori.

Una donna di 32 anni, di origine colombiana, sarebbe stata adescata a Roma e poi rinchiusa per tre giorni in uno stabile abbandonato, dove avrebbe subìto ripetute violenze sessuali. La Squadra Mobile della Capitale ha fermato cinque uomini: le accuse contestate comprendono il sequestro di persona e la violenza sessuale di gruppo. Nell’operazione sono stati inoltre disposti undici provvedimenti di espulsione per altre persone presenti nell’edificio occupato. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la 32enne era arrivata nella Capitale circa dieci giorni prima. La sera del 19 maggio si trovava in un locale nell’area della Prenestina e, una volta fuori dal ristorante, avrebbe incontrato uno degli uomini successivamente fermati. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Italia – La trascinano in uno stabile abbandonato: stu**ata a turno da cinque uomini

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