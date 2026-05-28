Si chiama Italia AR il nuovo programma della Direzione Intrattenimento Day Time, al via dal 29 giugno su Rai 1 con l’ex inviato di Striscia la Notizia Vittorio Brumotti, che racconterà l’Italia costiera attraverso il suo sguardo curioso, in compagnia di Monica Caradonna. Per quaranta puntate, dal lunedì al venerdì nella fascia delle 11.30 – occupata negli scorsi anni da Camper in Viaggio – Brumotti compirà un viaggio tra pedalate nei borghi, esperienze sportive e incontri con chi quei luoghi li abita e li protegge ogni giorno. Al suo fianco, oltre alla conduttrice di Linea Verde Italia Monica Caradonna, che avrà uno spazio dedicato alla cucina e ai prodotti del territorio, ci sarà anche un cane di nome Patricio, per unire il racconto delle radici e delle tradizioni del nostro Paese alla passione del conduttore per gli animali. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Italia A/R, il debutto di Vittorio Brumotti alla guida di un programma Rai. Con lui Monica Caradonna

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