Iran la trattativa sempre più confusa e la difficoltà fermare Netanyahu

Da ilmessaggero.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una trattativa tra l'Iran e le potenze mondiali si sta rivelando complicata, con difficoltà a contenere le richieste dell’alleato israeliano. La questione diventa più complessa, poiché l’amministrazione precedente aveva annunciato un accordo imminente, ma i negoziati sono ancora in corso. La comunicazione ufficiale rimane vaga e le discussioni sembrano proseguire senza una conclusione chiara.

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Uno degli scogli più difficili nella trattativa con l'Iran è come gestire l'alleato israeliano. L'amministrazione Trump aveva annunciato un accordo imminente lo scorso fine settimana, ma ora siamo tornati al consueto avanti e indietro: una parte fa trapelare le condizioni in discussione, e l'altra smentisce. Il problema non è meramente tecnico: si sa che il punto principale è lo sblocco dello Stretto di Hormuz, e che poi si cercherà di definire la gestione dell'uranio già arricchito negli ultimi anni. Ma il partito della guerra - quelli che hanno convinto Trump a lanciare l'attacco insieme a Israele il 28 febbraio - sta lavorando freneticamente per evitare un accordo che, oggettivamente, sarebbe una sconfitta per chi sperava di sferrare un colpo decisivo al regime di Teheran. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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