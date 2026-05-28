Iran la trattativa sempre più confusa e la difficoltà fermare Netanyahu

Una trattativa tra l'Iran e le potenze mondiali si sta rivelando complicata, con difficoltà a contenere le richieste dell’alleato israeliano. La questione diventa più complessa, poiché l’amministrazione precedente aveva annunciato un accordo imminente, ma i negoziati sono ancora in corso. La comunicazione ufficiale rimane vaga e le discussioni sembrano proseguire senza una conclusione chiara.

Uno degli scogli più difficili nella trattativa con l'Iran è come gestire l'alleato israeliano. L'amministrazione Trump aveva annunciato un accordo imminente lo scorso fine settimana, ma ora siamo tornati al consueto avanti e indietro: una parte fa trapelare le condizioni in discussione, e l'altra smentisce. Il problema non è meramente tecnico: si sa che il punto principale è lo sblocco dello Stretto di Hormuz, e che poi si cercherà di definire la gestione dell'uranio già arricchito negli ultimi anni. Ma il partito della guerra - quelli che hanno convinto Trump a lanciare l'attacco insieme a Israele il 28 febbraio - sta lavorando freneticamente per evitare un accordo che, oggettivamente, sarebbe una sconfitta per chi sperava di sferrare un colpo decisivo al regime di Teheran. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Usa-Iran, Per Iran trattative solo dopo che gli Usa rimuovono il blocco

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x.com/AbbedeTheleme/… L'unica via d'uscita NON bellica, in Iran e ad Hormuz, è una sostanziale resa di Teheran, appena velata. Ma appena. Se vedremo cenni di ciò, lo faremo sapere. Per adesso, pressochè zero. x.com

Qual è la nostra situazione con l'Iran in questo momento? reddit

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